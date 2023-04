Major : « Une grande visibilité malgré les incertitudes », Benoît de Ruffray, président-directeur général d'Eiffage

Quels sont les principaux enseignements de l'année 2022 pour le groupe Eiffage ?

Nous avons réalisé une excellente année 2022, avec une croissance de notre activité de plus de 23 % en Europe [hors du territoire national, NDLR]. C'est une grande satisfaction, surtout au regard d'un contexte compliqué par les conséquences du conflit en Ukraine : disponibilité des matériaux, inflation…

Ce niveau d'activité n'est pas surprenant au regard du carnet de commandes dont nous disposions. Le renouvellement et l'augmentation de ce dernier - + 14 % au total sur un an - témoigne d'une demande qui reste très élevée.

Comment expliquer le maintien de cette demande malgré ce contexte troublé ?

Depuis la sortie de la pandémie de Covid-19, les Etats européens investissent dans la relance et, plus récemment, la guerre en Ukraine n'a fait que conforter leur volonté de souveraineté industrielle et énergétique. Le secteur privé, notamment les industriels, est également partie prenante de cette tendance, au travers d'investissements dans la transition écologique et digitale. La conjonction de ces éléments nourrit la demande et nous offre une grande visibilité dans un environnement pourtant plein d'incertitudes.

La crise de l'immobilier qui menace la France peut-elle déstabiliser vos activités de construction ?

La baisse du marché du logement neuf aura forcément un impact sur nos activités de bâtiment. Pour l'heure, nos équipes restent très sollicitées sur des projets d'investissements publics et de rénovation liés à la sobriété énergétique. Cela compense la tendance globale du marché français. Par ailleurs, nous disposons d'un vivier d'activité au travers de la concession que nous avons remportée auprès du ministère des Armées qui porte, outre l'entretien et la maintenance de l'ensemble de son parc, sur la rénovation de plus de 8 000 logements et la construction d'environ 3 000 autres. Entre 2023 et 2030, cela représentera 1,4 Md € de travaux qui seront réalisés par Eiffage Construction. Pour ce qui relève de la partie immobilière, c'est plutôt en 2024 ou 2025 que le repli du marché se fera sentir sur l'activité. Mais, là encore, nous savons pouvoir compter sur notre activité d'aménageur, quelques belles opérations dans le tertiaire et le développement de l'immobilier en Belgique, en Pologne et en Suisse.

L'éolien offshore ouvre de nouvelles opportunités. Comment vous organisez-vous pour tirer profit de ce marché ?

D'abord en capitalisant sur notre antériorité de constructeur métallique impliqué depuis plus de vingt ans sur les chantiers éoliens. C'est l'héritage de notre filiale belge Smulders qui fait aujourd'hui de nous l'un des deux plus grands fournisseurs européens de pièces de transition, de fondations et de sous-stations. Accompagner le développement et la mutation de ce marché nous conduit à augmenter nos ressources humaines et à investir dans l'évolution de nos outils industriels. Cet effort se chiffre en dizaines de millions d'euros. Hier, un jacket [fondation en structure métallique, NDLR] faisait environ 30 m de haut en moyenne, désormais il peut atteindre 150 m, ce qui suppose de redimensionner les usines et leurs équipements, voire d'en créer de nouvelles. C'est d'ailleurs cette dernière option que nous avons choisie au Royaume-Uni avec l'acquisition du yard de Newcastle pour fournir les nombreux projets en mer du Nord.

Cet article est réservé aux abonnés Le Moniteur Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]