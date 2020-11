Maîtrise des risques : Apave acquiert l'Espagnol Eurocontrol

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Europe Supprimer Certification Supprimer Valider Valider

L'acquisition du n°3 du marché espagnol de la maîtrise des risques techniques, environnementaux et humains est la plus importante opération de l'histoire

d'Apave, et pose les premières fondations de son futur plan stratégique.

Confirmant sa volonté d’accélérer son développement sur le marché de la maîtrise des risques techniques, environnementaux et humains Apave a fait l’acquisition de 90% de la société Eurocontrol, n°3 du marché espagnol.

Créé en 1973, Eurocontrol (65 M€ de chiffre d'affaires en 2019) possède un maillage territorial fin constitué de 29 agences réparties sur l’ensemble du territoire espagnol.

Ses 1300 collaborateurs assurent quotidiennement la performance et le contrôle de tous types de matériaux, équipements, composants, services, installations et usines - y compris en dehors du cadre réglementaire (70% du CA) - pour près de 200 000 clients des secteurs de l’énergie, de l’industrie, de la construction et surtout des télécommunications.

Plan stratégique

« L’acquisition d’Eurocontrol marque une étape importante dans le développement du groupe Apave à l’international et est parfaitement en ligne avec les axes de développement du futur plan stratégique 2025 que nous sommes en train de finaliser", a commenté Philippe Maillard, directeur général du groupe Apave. " Les expertises et secteurs d’activités d’Apave et d’Eurocontrol sont à la fois similaires et complémentaires, et nous permettront, ensemble, de constituer un groupe plus solide et plus fort", espère-t-il.

Entreprise indépendante avec un CA de 881M€ en 2019, Apave compte 11 100 collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à l'international et 34 laboratoires et centres d'essai. Apave est présent à l'international à travers 50 implantations.