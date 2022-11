Maîtrise d'ouvrage - « Une grande importance est accordée à l'indépendance des économistes de la construction », Matthieu Lamy, président de l'OPQTECC

Deux études effectuées par l'organisme de qualification des économistes de la construction et des programmistes entre 2020 et 2022, sur la base de consultations lancées pour des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) d'une part, et de maîtrise d'œuvre d'autre part, montrent une évolution de l'attente des maîtres d'ouvrage en matière de recours aux économistes de la construction et aux programmistes.