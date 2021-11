Maisons Pierre : les atouts du constructeur de maisons individuelles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Opérations immobilières Supprimer Valider Valider

Constructeur de maisons individuelles leader sur une grande partie de la France, Maisons Pierre séduit chaque année des milliers de familles. Le groupe permet aux Français de réaliser leur rêve : devenir propriétaire d’une construction à leur goût. Quels sont donc ses avantages qui font la différence ?

Expert depuis 1984

Maisons Pierre est un acteur sur le marché de la construction de maisons individuelles depuis 1984. Au fil des ans, le groupe a développé une forte expertise qui en fait aujourd’hui un acteur incontournable en France.

Son ancienneté appuie sa crédibilité et les chiffres le confirment :

une présence dans plus de 25 départements ;

50 agences sur tout le territoire français ;

plus de 50 000 familles ont fait confiance aux équipes et ont pu acquérir une maison neuve ;

près de 1 800 maisons terminées chaque année ;

4 gammes de modèles de maisons et 125 références.

Des partenaires au savoir-faire établi

Pour livrer chaque année des maisons confortables, performantes et adaptées aux besoins des clients, Maisons Pierre s’entoure d’experts et de professionnels formés et qualifiés. De la conception à la réalisation du projet, de l’architecte aux artisans (plombier, maçon, électricien…), le groupe a su s’associer avec les meilleurs acteurs du secteur, qui offrent l’excellence en termes de prestation et de matériaux. Et les retours positifs des familles sont unanimes : les constructions de Maisons Pierre sont gage de qualité. Ce succès s’inscrit dans une relation de confiance développée entre le constructeur et ses clients.

Une offre de services entièrement gratuits

Se lancer dans la construction d’une maison neuve est complexe, et le projet peut vite tourner au cauchemar. Maisons Pierre l’a bien compris et souhaite offrir le plus de sérénité possible aux futurs propriétaires. C’est pour cette raison que le groupe propose ses services tout au long du projet, ainsi qu’un accompagnement privilégié à chaque étape :

recherche du terrain ;

mise au point du financement ;

conseils sur le choix de la maison ;

prise en charge des démarches administratives dont le permis de construire ;

suivi du chantier (état d’avancement, délais…) ;

service après-vente et garanties après la remise des clés.

Un accompagnement personnalisé

Pour répondre au mieux au besoin, en toute sérénité, Maisons Pierre propose à ses clients un accompagnement 100 % personnalisé tout au long du projet. À chaque étape, le client a un interlocuteur privilégié auquel se référer et n’est jamais laissé seul. En amont, un conseiller aide à bien définir les contours du projet, à cerner les besoins et oriente vers un choix de terrain. Ensuite, un agent administratif apporte son aide pour l’ensemble des démarches : permis de construire, dossier de prêt bancaire. Une fois le chantier commencé, c’est le conducteur de travaux qui prend le relais et assure les échanges.

Un large choix parmi plusieurs modèles de maisons

Afin de répondre au mieux aux besoins de chaque client, Maisons Pierre propose plus de 125 modèles de maison. Il y en a pour toutes les envies !

Il est possible d’adapter la future construction au budget grâce aux différentes gammes : Ma Première Maison idéale pour les primo-accédants, Home Chrysalide plus familiale, Confort Plus qui joue sur la maison de demain (un habitat bioclimatique et écoresponsable, des maisons connectées et intelligentes), et Contemporaine pour les demandes de designs modernes et innovants.

De nombreuses déclinaisons sont envisageables par la suite. L’architecture s’adapte à la localisation et à la région de construction (régions du Nord ou régions du Sud). Le choix est possible entre maisons de plain-pied, maison à étage, et même maisons avec combles. Plus classiquement, le client choisit aussi le nombre de chambres et de salles de bains.

Proposer la maison de demain

Maisons Pierre propose un mode de construction qui mixe la performance énergétique élevée et le confort de l’habitat. Matériaux et équipements de qualité et innovants sont au service d’une maison tempérée, lumineuse, avec une bonne qualité de l’air, en toute saison.

Par exemple, pour des maisons économes en énergie, Maisons Pierre innove et fait le choix d’un isolant alvéolaire qui garantit une performance thermique élevée et une isolation durable, ainsi qu’une bonne étanchéité à l’air et une très bonne isolation phonique, sans altérer la qualité de l’air intérieur.

D’autres solutions sont également disponibles pour des constructions performantes, durables et saines :

chauffe-eau thermodynamique ;

pompe à chaleur ;

salon équipé d’un monosplit pour rafraîchir l’air ambiant en été.

Différentes options sont proposées, parmi lesquelles il est possible de choisir les packs suivants :

« énergie positive », pour une maison qui produit sa propre énergie. Des panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit de la construction, et sont reliés à une centrale avec des batteries de stockage. La maison produit alors sa propre électricité, la stocke pour ensuite la consommer selon les besoins et les saisons. Cette source d’énergie est à la fois écologique et économique.

« maison connectée », pour profiter des derniers équipements en termes de domotique. Une maison intelligente qui aide au pilotage du chauffage, des éclairages, des ouvertures et du système de surveillance. Une façon moderne, simple et confortable de contrôler la consommation d’énergie et de réduire les factures.

Un excellent rapport qualité-prix

Maisons Pierre vous proposera en outre des prix défiant toute concurrence. À la base de ces tarifs, une logique d'optimisation des coûts qui s'appuie sur des relations de confiance établies depuis des années avec ses fournisseurs. L'entreprise bénéficie de matériaux de construction conçus pour améliorer l'efficacité des équipes sur les chantiers, et gagner un temps considérable.

