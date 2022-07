Maisons de Lumière by Technal annonce un nouveau magasin à Fréjus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Technal Supprimer Var Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Le réseau de fourniture et pose de menuiseries aluminium poursuit son maillage en PACA.

Troisième établissement Maisons de Lumière by Technal en PACA après Cannes (06) et Saint-Maximin-la-Baume (83), le point de vente de Fréjus (83) se déploie sur 200 m², dans la zone d'activité du Lou Gabian. Cet adhérent du réseau de fourniture et pose de Technal rayonne à 100 km autour de Fréjus. Fondé par David Beaulande et Philippe Raison, sous la raison sociale Naltech SAS, ce point de vente met en avant les fenêtres, les baies coulissantes, les portes, mais aussi les vérandas, pergolas, portails, garde-corps et volets de la marque. Ce point de vente est le 25e du réseau Maisons de Lumière by Technal.