Maison du Menuisier et Sur-Mesure Menuiserie abordent une nouvelle identité

Créateur de Maison du Menuisier en 2005 et de Sur-Mesure Menuiserie en 2010, le groupe Corso dont le siège est basé à Marignane (13) souhaite donner une image plus moderne et plus innovante à la menuiserie. Fort d’une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires en 2021, le groupe présente une nouvelle identité visuelle de ses enseignes et ses objectifs pour 2022.

Hamid Charrouda, le responsable du magasin la Maison du Menuisier de Marignane nous avait annoncé de belles surprises pour 2022 lors d’une interview pour Stores et Fermetures en décembre dernier. Sur le même sujet Maison du Menuisier : Marignane, le magasin référence Les premières arrivent dès ce mois-ci avec la présentation d’une nouvelle identité pour Maison du Menuisier et Sur-Mesure Menuiserie, les deux enseignes du groupe Corso. « Maison du Menuisier et Sur-Mesure Menuiserie ont beaucoup évolué ces dernières années, signale Laurent Corso, le dirigeant du Groupe Corso. Avec près de 150 magasins, nous avons désormais une place représentative dans le paysage de la menuiserie en France et nous comptons bien continuer à évoluer et à innover ». Le dirigeant évoque ainsi les identités des 2 enseignes qui évoluent vers des logos plus actuels et l’arrivée de nombreuses innovations à venir en 2022 affirmant cette volonté de rafraichir les codes de la menuiserie traditionnelle. « L’objectif est de donner une nouvelle envergure aux deux enseignes. Nous avons prévu de réelles innovations pour nos clients et adhérents cette année. C’est donc tout naturellement que nos identités ont évolué pour accompagner ces changements », explique Laurent Corso.

« Une identité fraîche et moderne »

Ainsi, la maison rose iconique de Maison du Menuisier évolue vers une image plus moderne et dynamique, qui conserve néanmoins les codes de la maison, représentant un socle, un gage de sérieux et de qualité assuré par les menuisiers du réseau. Quant au nouveau logo de Sur-Mesure, il met de côté le mètre qui faisait sa notoriété pour un visuel plus sobre et élégant, qui suggère la précision, le sur-mesure. Ces nouvelles identités sont déployées dans les magasins des 2 réseaux en ce début d’année 2022. « Elles accompagnent un projet bien plus grand qui est de moderniser notre métier, la façon dont nous l’abordons et le proposons à nos clients, reprend le dirigeant. Nous souhaitons proposer des innovations uniques dans le domaine de la vente de menuiseries intérieures et extérieures que nos clients découvriront au fil de l’année 2022. Nous pouvons avancer déjà que le digital sera très présent à partir de cette année. Nous escomptons que ces innovations nous permettent de nous démarquer et de continuer à progresser pour atteindre l’objectif de 24 ouvertures de magasins que nous nous sommes fixés pour l’année 2022 ».