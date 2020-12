Maison connectée : quelles solutions pour accompagner les installateurs ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Logement connecté Supprimer Domotique Supprimer Electricité Supprimer Alarmes, capteurs, et détecteurs Supprimer Eclairage intelligent Supprimer Artisan électricien Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Hager Supprimer Somfy Supprimer France Supprimer Valider Valider

Chauffage, éclairage, ouvertures, volets, alarmes… Les solutions de connectivité se multiplient dans tous les domaines de la maison. Trois industriels – Somfy, Nod’On et Hager – nous présentent leurs offres et leurs solutions pour faciliter le travail des professionnels.

Somfy : Accompagnement

« D’abord, les artisans s’interrogent sur la manière de vendre la maison communicante. Or, proposer un store intelligent, puis pousser la personnalisation en créant des scénarios selon le rythme des clients est plus valorisant que de vendre une box. D’ailleurs, les professionnels se structurent en intégrant des expertises liées aux nouvelles technologies et à l’après-vente. Du coup, au-delà de notre offre connectée, nous les accompagnons avec une formation animée par un installateur et un programme d’outils qui leur sont dédiés. Comme Serv-E-Go, une interface de maintenance et de diagnostic pour prendre la main sur l’installation à distance, suivre les défauts s’il y a lieu, régler des paramètres… Et dès 2021, la nouvelle version de notre box Tahoma va contenir une application pour les pros avec une prise en charge organisée par des écrans afin de créer une installation de A à Z en moins de 15 minutes, mais toujours avec la même qualité de services. »

Thomas André, responsable du marketing home automation chez Somfy France

NodOn : Plug & Play

« Il reste un frein à la maison communicante de la part des installateurs mais aussi des utilisateurs. Souvent, ils n’adhèrent pas aux objets connectés parce qu’il faut télécharger une application, la configurer, créer des comptes utilisateurs, etc. Nous avons donc décidé de proposer des solutions autonomes en plug and play, connectées point par point avec un appairage local et en 5 à 10 minutes. Elles ne nécessitent ni internet, ni Cloud, ni box pour fonctionner. Avec un actionneur et un module, l’offre de base suffit et permet de rendre les appareils connectés sans tirer de câble, ni changer aucun appareil. On peut ensuite ajouter ensuite autant d’interrupteurs que l’on souhaite dans la maison. Et comme il s’agit d’un système ouvert en EnOcean, si l’utilisateur veut élaborer des scénarios plus complexes, il suffit de le compléter ensuite par une box. »

Alexandre Poupeau, responsable du développement commercial chez NodOn

Hager : À la carte

« Nous proposons trois niveaux de solutions. Le premier vise la Connectivité pour tous, en bluetooth, afin de démarrer avec des fonctions simples, telles que la commande de l'éclairage ou des volets roulants, disponibles avec la gamme d'appareillage mural gallery. Le deuxième niveau, la Connectivité enrichie, assure le pilotage de fonctionnalités plus larges comme l’alarme ou le chauffage avec le contrôleur domotique coviva. Ne nécessitant aucun travaux, cette solution est idéale en rénovation. Le troisième niveau, la Connectivité sur-mesure, est fondée sur une solution filaire KNX, commandée par le serveur domovea. Elle répond à tous les besoins de confort des clients, que ce soit pour leur maison ou pour un bâtiment avec notamment la gestion des énergies. Pour les artisans débutants ou faciliter la mise en œuvre des plus experts, Hager a prévu le mode de configuration KNX easy et propose un accompagnement complet au travers de formations dédiées, assurées par explore, l'organisme de formation du Groupe Hager. »

Camille Delefortrie, chef de groupe smart home et building automation chez Hager