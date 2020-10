Maison communale des services de Saint-Quentin-sur-Isère : livraison attendue en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Isère Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction de la maison communale des services de Saint-Quentin-sur-Isère seront achevés en 2021.

La maison communale des services à Saint-Quentin-sur-Isère sera opérationnelle au printemps 2021. Le chantier se focalise actuellement sur la pose des fenêtres, portes-fenêtres et portes. Le nouveau bâtiment, d’une superficie de 633 m2, accueillera des pôles pour le personnel médical, paramédical et social ainsi qu’une salle communale de 100 m2. Les espaces extérieurs se composeront d’un parvis de 50 m², d’un parking de 300 m2, d’un espace de 150 m2 pour les assistantes maternelles et d’un aménagement paysager de 1 000 m2.

Engagés par la ville, les travaux sont subventionnés par l’État, le conseil départemental et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le coût total est estimé à 2,5 M€. Le cabinet Composite Architectes à Grenoble (Isère) est chargé de la réalisation du chantier.