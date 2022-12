Maintien des aides au paiement des factures d’énergie pour les PME en 2023

Le gouvernement maintient l’accompagnement des TPE et des PME au paiement des factures d’électricité et de gaz en 2023. A partir du 1er janvier, les TPE et PME éligibles à l’amortisseur électricité et qui restent éligibles, après la prise en compte de l’amortisseur, au guichet d'aide au paiement des factures d’électricité et de gaz pourront demander, via le site impots.gouv.fr à cumuler ces deux aides.

L'amortisseur électricité se destinera aux entreprises non éligibles au bouclier tarifaire et sera intégré à la facture d'énergie, sous la forme d'une aide forfaitaire. Cela concerne les entreprises dont les dépenses d’énergie représentent au moins 3% du chiffre d’affaires 2021 après prise en compte de la réduction de l’amortisseur, et dont la facture d’électricité a augmenté de plus de 50% par rapport à 2021.

Des conseillers départementaux de sortie de crise accompagneront les entreprises qui les sollicitent, pour les aides de paiement des factures d’énergie (électricité et gaz) en accordant des facilités de paiement ou reports de charges fiscales et sociales.