Maignelay-Montigny : plusieurs chantiers prévus cette année

La ville de Maignelay-Montigny concrétise différents projets pour l’année 2021.

« Pour 2021, nos projets sont multiples » a déclaré Denis Flour, le maire de Maignelay-Montigny (Oise). Parmi eux, la rénovation des murs et l’isolation des toitures sont prévues pour la mairie et la salle communale Marcel Ville. Les travaux devraient s’effectuer au cours du premier semestre 2021 pour un coût total de 240 k€. La maitrise d’œuvre est confiée aux entreprises Rollero (Montiers) et Gecape (Clermont), sélectionnées suite à un appel d’offres réalisé fin 2020.

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques au niveau des rues Hainsselin et Marminia sont par ailleurs finis. « Ils auraient dû être achevés plus tôt, mais comme les ouvriers devaient pénétrer dans certaines habitations, la distanciation sociale, bien légitime, a généré un retard incompressible » a confié le maire. Un budget de 150 k€, en plus des subventions, a permis de les financer.