"Mafia des déchets" : les accusés condamnés à réparer les sites abîmés

Les 17 prévenus, dont 7 entreprises, devront payer jusqu'à 1M€ d'amende, effectuer des heures de travail d'intérêt général ou des peines de prisons. Surtout, ils devront remettre en état à leur frais les 22 sites souillés. Une opération évaluée à 6 M€.

"Une mafia des déchets", "des malfaiteurs de l'environnement": les accusations contre le réseau de terrassiers et transporteurs accusés d'avoir déversé en pleine nature, sur la Côte d'Azur, des centaines de milliers de tonnes de gravats pollués, étaient lourdes.

La condamnation, mardi 14 décembre par le tribunal correctionnel de Draguignan, des 17 prévenus, dont sept entreprises, ne l'est pas moins : des amendes jusqu'à 1M€ et la confiscation de matériels pour ces entreprises et des peines comprises entre 200 heures de travaux d'intérêt général et 4 ans de prison (dont deux avec sursis probatoire) pour les dix autres prévenus.

Tous se sont vus signifier l'obligation de remettre en état à leur frais la vingtaine de sites, parfois classés, souillés et défigurés, entre Fréjus, Le Luc et Trans-en-Provence, dans le Var, et jusqu'à Sospel dans les Alpes-Maritimes.

Le montant total de la remise en état des 22 terrains pollués a été estimé entre cinq et six millions d'euros.