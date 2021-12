Mafia des déchets: «Enfin, on comprend qu’il y a des sanctions particulièrement lourdes quand on fait n’importe quoi», Ségolène Tuloup, LLC Avocats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de l'environnement Supprimer France Supprimer Déchets Supprimer Déchets de chantier Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Ce mardi 14 décembre, le tribunal correctionnel de Draguignan (Var) a rendu son jugement dans le cadre du procès de la « mafia des déchets » qui avait démarré le 22 novembre. Représentant la fédération du bâtiment et des travaux publics du Var (FPTB83) qui s’est portée partie civile pour atteinte à son image et préjudice moral, Me Ségolène Tuloup, LLC et Associés - Avocats (La Valette-du-Var), commente la décision du tribunal qu’elle juge exemplaire dans l’articulation des peines et des condamnations prononcées.

En quoi ce procès est-il historique ?

Les prévenus ont été condamnés pour abandon et gestion irrégulière de déchets en bande organisée, au sens du Code de l’environnement. Ils l’ont été aussi, pour la plupart d’entre eux, au sens du Code pénal, pour escroquerie en bande organisée, menace, ou encore extorsion par violence, contrainte ou menace et blanchiment du produit et exécution d’un travail dissimulé. D’où ce qualificatif de « mafia des déchets » utilisé dans la presse.

Pour la première fois, la justice a retenu le chef de prévention de bande organisée. Cela veut dire que les 17 prévenus sont tous déclarés coupables et responsables de la gestion irrégulière des déchets. Ce n’est pas le cas pour l’escroquerie retenue contre certains seulement. Même si, sur un fait ou un autre, c’est plus l’un ou plus l’autre qui apparaît, on considère qu’ils sont toujours tous concernés. Et cela est très nouveau. D’ailleurs, les prévenus avaient pris soin de plaider sur l’absence de bande organisée. Ils ont admis qu’ils avaient parfois pu travailler ensemble mais qu’il n’y avait rien d’organisé. Or, le juge a considéré qu’on est face à une organisation.

Sur le même sujet "Mafia des déchets" : les accusés condamnés à réparer les sites abîmés

Etes-vous satisfaite des condamnations ?

Oui. L’essentiel des réquisitions du procureur de la République ont été suivies. Novatrices et très complètes, elles tiennent compte à la fois des dommages causés à l’environnement et des préjudices causés aux propriétaires dont les terrains ont été dévastés. Elles ont aussi tenu compte de la double casquette des prévenus. Ont en effet été condamnées des sociétés et des personnes physiques.

Le juge a aussi prononcé des peines très variées : des amendes pour les entreprises, des incarcérations avec sursis probatoire pour les personnes physiques jusqu’à un travail d’intérêt général pour l’un des prévenus, assorties de différentes interdictions et de l’obligation de réparer. L’essentiel des personnes physiques se voient enlever le droit de gérer pendant cinq ans (voire dix pour l’une d’entre elles) une entreprise et de se livrer à des activités de transport de déchets. Quant aux sociétés, elles ont l’interdiction définitive d’exercer dans ces domaines, de percevoir des aides publiques, comme de pouvoir soumissionner à des marchés publics pendant cinq ans. Les matériels et véhicules ayant servi à la commission des infractions ou en constituant le produit ont été confisqués, tout comme les sommes saisies au cours de l’instruction.

Qu’ont obtenu les parties civiles(1)?

Le tribunal a pris en considération les demandes des parties civiles en leur accordant réparation des préjudices invoqués, à l’exclusion des frais de remise en état des terrains qu’il a traités par un autre biais.

En effet, il a ordonné la remise en état des sites saccagés aux frais des condamnés dans un délai d’un an par application d’un article du Code de l’environnement. Il permettra à l’Etat d’exécuter d’office les mesures utiles aux frais des condamnés dont la seule obligation sera de consigner, à cette fin, diverses sommes entre les mains du comptable public (pour un total de 3,28 millions d’euros tout de même).

Pour moi, c’est une bonne décision bien construite. Elle a un sens. Il n’y a pas de peines astronomiques. Et c’est l’Etat qui devra assurer la réparation et la remise en état des parcelles.

[...]