MAF Atlantique lance sa porte va-et-vient vitrée coupe-feu Cybèle, la plus grande du marché

L’industriel spécialisé dans la construction vitrée résistante au feu étoffe son catalogue avec une porte va-et-vient coupe-feu motorisée.



MAF Atlantique a reçu en juillet le PV autorisant la commercialisation de sa nouvelle gamme Cybèle de porte va-et-vient vitrée coupe-feu. Elle s’ajoute à ses gammes de portes coulissantes coupe-feu motorisées et ses portes battantes avec ouvre-porte motorisés. Cédric Lucas, directeur technique de l’entreprise, met en avant deux atouts : « les profilés sont assemblés par soudure invisible », ce qui « assure à la porte une pérennité », et elle comporte une « grande hauteur (la plus haute du marché puisqu’elle mesure jusqu’à 3 mètres) ». Cette porte va-et-vient vitrée coupe-feu et motorisée existe en effet en EI60 jusqu’à 3 mètres de hauteur et atteint 3,4 mètres en EI30.



Une demande du marché

MAF Atlantique assure que le développement de cette porte correspond à une demande du marché. Des chantiers réalisés avec différents partenaires ont motivé sa conception. Ainsi, MAF Atlantique propose une porte principalement adaptée pour les ERP, comme les gares, hôpitaux ou encore immeubles de bureaux. De plus, le contexte sanitaire a été une raison supplémentaire de développer un produit motorisé qui ne nécessite pas une ouverture manuelle, une caractéristique selon Cédric Lucas « indispensable à proposer aux professionnels ».

MAF Atlantique a reçu en juillet le PV autorisant la commercialisation de sa nouvelle gamme Cybèle de porte va-et-vient vitrée coupe-feu. - © MAF Atlantique Close Lightbox



L’entreprise met aussi en avant l’esthétisme du produit, grâce à des profilés acier et un assemblage par soudure invisibles. Parmi les autres fonctionnalités et performances, il est possible de noter des dimensions de passage minimum de 1 100 x 2 200 mm et maximum de 2 200 x 3 000 mm, un maintien des vitrages par parcloses, un usage adapté pour un important trafic et aux personnes à mobilité réduite, une finition par thermolaquage toute teinte et un sens du feu indifférent.

Plusieurs options sont proposées : le contrôle d’accès peut se faire par verrous électromagnétiques ou serrure motorisée, une version à détection de présence type rideau à sécurité positive existe, comme un version simple action, un système anti pince-doigt, en acier, alu ou inox, etc.