Made in Fenêtre, une nouvelle marque responsable

La Fenêtrière, petit fabricant de menuiseries PVC et aluminium de Champigny-sur-Marne, lance sa propre marque. “Made in Fenêtre” allie des qualités techniques irréprochables et une démarche responsable.

Profondément engagée dans les démarches RSE et l’économie circulaire dans l’entreprise qu’elle dirige, Catherine Guerniou partage depuis longtemps ses préoccupations au sein de la profession. Elle est d’ailleurs chargée de tout le volet RSE à la FFB. Depuis quelques temps déjà, elle songeait à créer sa propre gamme “responsable” écologiquement et socialement. La crise sanitaire depuis mars 2020 a joué le rôle de déclencheur, notamment avec les difficultés d’approvisionnement de certains poseurs, là où il ne faut qu’une semaine à l’entreprise La Fenêtrière, à partir de la date de commande, pour livrer le chantier



Un marché de proximité

Ainsi est né Made in Fenêtre, une marque “citoyenne”, concrétisant les engagements de toujours de la dirigeante sur le Made in France et les circuits court. « Toutes nos matières premières sont achetées en France, nos clients sont situés dans un rayon d’environ 50 km au tous de chez nous », explique Catherine Guerniou, qui travaille avec l’usine Profialis du Doubs pour les profilés PVC et Sepalumic à Genlis (21), pour l’aluminium. « Une fois dépassés les effets du confinement, nous nous sommes lancé une marque – différenciée de la Fenêtrière – une collection capsule pour aller vers les particuliers et les architectes et leur proposer une fenêtre 100% sociétale, 100% environnementale et 100% Made in France. »





Toutes les fenêtres sont signées du logo de la marque. - © La Fenêtrière Close Lightbox

Technique et design étudiés

En fine observatrice du marché et excellente communicante, la dirigeante a senti que c’était le moment de répondre par une offre différenciée et éthique à la nouvelle appétence des franciliens pour la rénovation de leurs menuiseries. « Nos clients sont des professionnels, mais à travers eux nous souhaitons toucher des particuliers soucieux de la provenance de leurs fenêtres, comme ils le sont de celles d’autres produits, avec derrière chaque fenêtre l’histoire d’une entreprise qui a des valeurs. »

Techniquement, les menuiseries Made in Fenêtre – disponibles en PVC, aluminium et bois ] réunissent toutes les caractéristiques de fenêtres de qualité tant en matière de protection thermique et phoniques, qu’en matière de sécurité et de protection sanitaire (les poignées ont subi un traitement antimicrobien) ou encore en matière de domotique, puisqu’elles peuvent être équipée d’un détecteur d’ouverture/fermeture ou d’un dispositif d’alerte à toute vibration inhabituelle comme une tentative d’intrusion.





La gamme Inspiration, au design contemporain, est fabriquée en PVC ou en aluminium. - © La Fenêtrière Close Lightbox

Spécialiste du sur mesure, l’entreprise a voulu que cette collection s’adapte à tous les goûts et les styles architecturaux. « Nous avons une gamme Authentique, qui est plus sur un système traditionnel, mouluré, avec la possibilité d’y mettre des fausses crémones. Et nous avons une gamme plus design qui s’appelle Inspiration, moderne, sur laquelle on peut mettre une poignée et une quincaillerie connectée », décrit Catherine Guerniou. « Sur les deux gammes, nous mettons d’office un vitrage feuilleté qui permet de filtrer à 99% les UV et qui apporte ce plus dans le domaine environnemental, en matière d’isolation thermique pour l’hiver mais aussi sur l’été. » Les fenêtres sont également conçues pour être évolutives. « Si le particulier souhaite quelques années après l’installation un vitrage différent, plus isolant sur le plan thermique, on peut ne changer que le vitrage. Pas besoin de changer toute la fenêtre... ». Une approche du réemploi tout à fait innovante, et pas forcément celle des gros industirels.Vu la taille de l’entreprise, il n’est évidemment pas question pour Made in Fenêtre de concurrencer les gros fabricants car son atelier n’en a pas la capacité. Tel un artisan, la marque vise plutôt des marchés de rénovation haut de gamme.