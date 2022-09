Conseil de défense sur la crise énergétique : sobriété et solidarité au programme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer France Supprimer Economies d'énergie Supprimer Elisabeth Borne Supprimer Agnès Pannier-Runacher Supprimer Christophe Béchu Supprimer Valider Valider

Après avoir décrété « la fin de l'abondance » et appelé à la « sobriété », Emmanuel Macron a réuni le 2 septembre un Conseil de défense inédit pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité et examiner les scénarios afin d'éviter les pénuries.

Débuté vers 10h à l'Elysée, ce Conseil a rassemblé « les ministres compétents » sur ce dossier comme la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal et les ministres chargés de la Transition énergétique Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher, ainsi que des experts.

Première inquiétude : le gaz, alors que le géant russe Gazprom a annoncé cette semaine la fin de ses livraisons à Engie.

"Les livraisons de gaz russe sont au plus bas, elles ne sont pas coupées", a rappelé à l'issue du conseil de défense, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. "Mais nos terminaux méthaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint nos objectifs de remplissage de nos stocks".

A l'heure actuelle ceux-ci sont remplis à 92%.

Maintenance des réacteurs nucléaires

La situation est également tendue du côté de l'électricité en raison de l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire, notamment pour des problèmes de corrosion. 32 réacteurs sont actuellement à l'arrêt. "EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver", a assuré Agnès Pannier-Runacher.

Sobriété choisie

Après avoir rassuré sur les mécanismes de solidarité européenne notamment avec l'Allemagne, la ministre de la Transition énergétique a enfin relayé l'appel d'Elisabeth Borne à la "sobriété choisie pour éviter les coupures subies".

"Cela fait des mois qu’on se prépare pour éviter des coupures. Si on baisse notre consommation de gaz de 10% il n'y aura pas de restrictions. C’est atteignable", expliquait la Première ministre, le matin même sur France Inter. "Si on ne fait pas ces économies, si l’hiver est froid, il pourra y avoir des restrictions mais elles ne concerneront pas les ménages", avait-elle ajouté, en précisant qu'elle présenterait "fin septembre-début octobre" les scénarios envisagés.

Agnès Pannier-Runacher a tenu à insister sur la sobriété comme "ces efforts collectifs, proportionné et raisonnable (...) la chasse au gaspillage, l'attention au chauffage, à l'éclairage. Ce n'est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leur activité. Ces mesures sont indispensables pour ne pas avoir à mettre en place des mesures plus contraignantes.

Enfin, la ministre de la Transition énergétique a avancé quelques éléments de calendrier.

Dès la semaine prochaine, le gouvernement partagera les recommandations remontées par les différents secteurs pour le plan de transition. "Nous allons continuer de sécuriser tous les leviers y compris des mesures plus contraignantes en concertation avec les acteurs concernés", a ajouté de manière sybilline Agnès Pannier-Runacher.

Mi-septembre, les gestionnaires de réseaux préciseront leurs scénarios pour cet hiver et à partir de début octobre, le gouvernement fera régulièrement un point sur la situation d'approvisionnement en gaz et en électricité et sur la mise en oeuvre concrète des mesures de sobriété.

"Si la situation est sérieuse, nous avons activé tous les leviers à notre main pour préparer l'hiver. C'est grâce à la sobriété et à la solidarité européenne que nous pourrons éviter des mesures plus contraignantes" a conclu la ministre.