Mabéo Industries récompensée par le niveau Platinum d’EcoVadis

L’enseigne du groupe Martin Belaysoud se classe ainsi dans le top 1 % des entreprises les mieux notées pour ses engagements en matière de Responsabilité sociétale d’entreprise.

Certifié Gold en 2019 et 2020, Mabéo Industries s’est vu décerner le niveau Platinum en 2021, soit le plus haut niveau de distinction par EcoVadis, la plateforme française d’évaluation de la performance des entreprises en matière de développement durable. Avec une note de 74/100, en hausse de 8 points par rapport à 2020, l’enseigne du Groupe Martin Belaysoud se place dans le top 1 % des entreprises les plus vertueuses dans son secteur en termes de pratiques liées à l’environnement, au social, à l’éthique et aux achats responsables. A noter que cette reconnaissance arrive quelques semaines après la publication de la Feuille de Route RSE 2021-2025 du Groupe.

Dans son rapport, EcoVadis a mis en valeur, entre-autres, « l’amélioration de l’efficacité énergétique par la modernisation de la technologie ou des équipements », les « mesures mises en place pour l'utilisation systématique d'emballages recyclés », les « mesures proactives pour éviter toute forme de discrimination et de harcèlement », et les « mesures spécifiques en place pour l’intégration des personnes handicapées. » Par ailleurs, la plateforme a également apprécié le fait que l’entreprise communique ses progrès vers les objectifs de développement durable (ODD).