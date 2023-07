« Ma chance, c’est de pouvoir porter un regard neuf sur le secteur », Christophe Delabre, président de la FFB Calvados

Travaillant auparavant dans le secteur de l’imprimerie, Christophe Delabre, président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux publics du Calvados (505 entreprises adhérentes et 7 100 salariés), et à la tête des entreprises Anfry Electricité et Lancelot a détaillé au Moniteur sa feuille de route pour insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur du bâtiment, afin notamment d’y favoriser davantage l’innovation.