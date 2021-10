Lyreco fusionne avec Intersafe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Négoce matériaux Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Cette opération contribue à consolider la gamme de produits du spécialiste des fournitures de bureau avec désormais plus de 10 000 références.

La concentration sur le marché des équipements de protection individuels (EPI) se poursuit. Trois ans après le rachat d’Intersafe par Lyreco, les deux entreprises fusionnent aujourd’hui. L’acteur majeur du marché européen des EPI deviendra, à partir du 1er décembre 2021, une marque de Lyreco. Cette fusion permettra ainsi à Lyreco d’élargir sa gamme de produits et services dédiés à la sécurité et aux EPI à plus de 10 000 références. Avec cette opération, Lyreco espère multiplier ses ventes d’EPI par quatre en Europe d’ici 2026.