Lyon-Turin : TSO remporte le marché voies et caténaires et de la future interconnexion

Après le gain en groupement du lot 3 du tunnel de base du Lyon-Turin, NGE a décroché le marché MT104 pour la modification de l’infrastructure ferroviaire de St Jean de Maurienne pour l’interconnexion du réseau ferré national avec l’accès au tunnel de la future ligne Lyon-Turin.

Le groupement 100 % NGE - TSO, mandataire, Offroy, TSO Caténaires et Sages Rail - réalisera les études, la fourniture, la pose et la dépose d’équipements de voie et de caténaire. Les prestations de sécurité ferroviaire sont également incluses dans ce marché qui se déroulera en plusieurs phases de 2023 à 2026. "Les travaux principaux se dérouleront en 2025 et le raccordement au RFN aura lieu sous "Opération Coup de Poing" d’un mois en 2026", a précisé NGE dans un communiqué.

Jusqu’à 120 collaborateurs interviendront sur la pose de la voie, et 60 sur la caténaire de ce projet complexe puisqu’il aura lieu le long de la ligne historique Culoz-Modane qui restera globalement en fonctionnement pendant les travaux, mais également du fait de l’importante coactivité sur les zones de chantier.