Lyon-Turin ferroviaire : « Le COI ne dispose pas des éléments suffisants pour se prononcer », Jacques Gounon, président de La Transalpine

A quel point d’avancement se situe le projet du Lyon-Turin ferroviaire à date ?

Au regard de l’avancement des travaux côté italien, l’achèvement de la percée du tunnel de base pourrait intervenir entre 2030 et 2032. Ce point du projet ne fait plus débat et sa nature irréversible a été rappelée tant par le président de la République actuel que par ses prédécesseurs. Aujourd’hui l’attention se porte sur les voies et tunnel d’accès à cette infrastructure transfrontalière. Avec des décisions à réaffirmer sur le tracé, les capacités et le calendrier notamment.

Justement, comment réagissez-vous à l’hypothèse d’un décalage du calendrier de réalisation d’un accès grand gabarit au tunnel Lyon-Turin évoqué dans le scénario central du rapport du Conseil d’orientation des mobilités (COI) ?

Premièrement ouvrir un tunnel de base avec des accès italiens terminés, mais en repoussant aux calendes grecques ceux de la France, le tout en prétendant à tort que les accès actuels seraient largement suffisants, me paraît incompréhensible et donc inenvisageable. Comment pourrait-on proposer des accès 12 ou 15 ans après la livraison du tunnel de base ? Ce serait le meilleur moyen d’apporter du crédit aux opposants aux projets qui auront beau jeu de signaler l’absence de trafic alors sur la ligne alors que celui-ci est justement conditionné à l’existence et l’efficacité des accès.

L’association que vous présidez pointe également l’absence de données pour se prononcer sur les questions de conception comme sur le calendrier des travaux de ces fameux accès. Quels sont les éléments manquants à la prise de décision ?

En décembre 2021, suite à un travail de consultation auprès des élus locaux, une immense majorité s’est prononcée en faveur de projets d’accès dits de « grands gabarits ». Concrètement, il s’agit de privilégier des accès directs pour les voyageurs qui soient également capables de recevoir le fret. Ce tracé a ensuite fait l’objet d’une demande d’évaluation du coût du projet de la part du Ministre des transports, Clément Beaune, pour envisager la répartition de son financement entre les collectivités et l’Etat. Malheureusement, à ma connaissance, rien n’a été entrepris en ce sens depuis.

