Lyon-Turin : des engins de chantier incendiés

Vers 23h dans la nuit du 29 au 30 juillet, un incendie s'est déclaré sur le chantier du Lyon-Turin à Modane (Savoie). 5 engins ont été brûlé et une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu dont l'origine est pour le moment toujours inconnue.

Cependant, ce lundi 31 juillet, le caractère volontaire de l'incendie ne semblait pas faire de doute pour le gouvernement. Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a ainsi condamné sur "X" (l'ancien Twitter), un "acte injustifiable et dangereux", annonçant l'ouverture d'une enquête qui "déterminera les responsables et permettra de les sanctionner".

Toujours sur "X", la compagnie du tunnel du Lyon-Turin, Telt a "condamné fermement les dégradations commises", dénonçant un "acte de malveillance non revendiqué" qui "visait" précisément les engins de chantier. "Telt et les entreprises œuvrant sur ce chantier apporteront tout leur concours à l'enquête de gendarmerie et engageront les actions judiciaires nécessaires", avait ajouté la compagnie.

Maurizio Bufalini, nouveau directeur général de Telt Nommé le 31 juillet par Matteo Salvini, le ministre italien des Infrastructures et des Transports, Maurizio Bufalini, jusqu’à présent directeur général adjoint et directeur de la Division technique de Telt, restera en fonction jusqu’en février 2027, achevant ainsi le mandat de six ans confié à l’architecte Mario Virano, récemment décédé. M. Bufalini, âgé de 60 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénierie civile obtenu à l’université La Sapienza de Rome. Après avoir été chef de projet de la ligne à grande vitesse Rome-Naples, la première ligne à grande vitesse d’Italie, mise en service en septembre 2005, à partir de 2008, il a occupé le rôle de Directeur Construction de LTF, la société franco-italienne qui a achevé les avant-projets de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. Au cours de ces années, il a géré le moment crucial de l’installation du chantier de Chiomonte, dans la vallée de Suse et puis, en tant que Directeur général de LTF, la transition vers TELT, la société chargée de coordonner les plus de 2 000 personnes travaillant aujourd’hui sur les 10 chantiers actifs sur 65 km entre la France et l’Italie.

Manifestations

Contactée par l'AFP, la gendarmerie a renvoyé vers le parquet d'Albertville, qui n'avait pas donné suite en début d'après-midi lundi.

Des travaux de percement d’un tunnel devaient débuter le même jour. Telt a assuré que le chantier se poursuivrait, soulignant que les incendies n’avaient causé «aucun dommage grave ni aucune blessure».

La construction de la ligne suscite l'opposition de certains habitants de la vallée de la Maurienne, rejoints par des élus mais aussi de militants écologistes des deux côtés de la frontière franco-italienne.

En juin, une manifestation contre le Lyon-Turin avait été marquée par une brève occupation de l'autoroute A43 et des échauffourées au niveau de Saint-Rémy-de-Maurienne, en Savoie. La manifestation, menée à l'appel d'une dizaine d'organisations, dont les Soulèvements de la Terre, depuis dissous sur décision du gouvernement, avait réuni plus de 5000 personnes selon les organisateurs et plus de 3000 selon les autorités.