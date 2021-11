Lyon : renaissance du musée des Tissus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le musée des Tissus fera peau neuve d’ici 2026. Le chantier a commencé par la restauration de l’hôtel de Lacroix-Laval.

Dans le cadre de la renaissance du musée des Tissus de Lyon (Rhône), l’architecte Rudy Ricciotti engage actuellement la construction d’un grand musée du XXIe siècle. Ce chantier, dirigé entre autres par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’agence archipat et les Ateliers Perrault, a commencé par les travaux de restauration de l’hôtel de Lacroix-Laval.

L’opération consiste à restaurer l’enveloppe de cet hôtel. La réfection du toit et des façades de l’établissement sera terminée avant Noël. En outre, des tuiles mécaniques seront remplacées par des tuiles canal et les conduits des cheminées seront restitués. S’y ajoute le remplacement de près de 200 fenêtres. Un travail d’orfèvrerie est également mené avec les entreprises et l’équipe de l’agence archipat dans le but de restituer aux Lyonnais la richesse de leur héritage. Afin de permettre l’exécution de ces travaux de rénovation, les œuvres exposées dans le bâtiment ont été déménagées et inventoriées, et sont maintenant protégées dans une réserve externalisée.

La seconde phase du projet commencera début 2023 et portera sur la rénovation de l’hôtel de Villeroy. De nouveaux espaces seront également créés pour relier ce dernier à l’hôtel de Lacroix-Laval.