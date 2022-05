Lyon : M Lyon alliera mixité et végétalisation verticales

Conçu par l'agence new-yorkaise KPF et Soho-Atlas-In Fine (mandataire), le programme de 30 000 m² développera des commerces en rez-de-chaussée et au R + 1 (3 000 m²), des bureaux du R + 2 au R + 8 (24 000 m²) et 36 logements en démembrement social.