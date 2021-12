Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Lyon : Les travaux de rénovation du musée des Tissus sont achevés

La rénovation du musée des Tissus, situé dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon (Rhône), se poursuit. La première étape des travaux, lancée en novembre 2020, concerne la restauration de l’un des hôtels particuliers qu’abrite le site, l’hôtel Lacroix-Laval. Celle-ci a permis la réhabilitation de la partie extérieure de l’hôtel. Quelque 200 fenêtres, des charpentes, des menuiseries, des façades et des toitures ont été refaites. Des cheminées ont été reconstruites et une dizaine de garde-corps dorés à la feuille d’or ont été apposés devant certaines fenêtres. L’opération a pour objectif de mettre en valeur ce monument classé, tout en préservant ses lieux emblématiques et le patrimoine existant.

La deuxième phase du projet portera sur la construction d’un nouveau bâtiment entre les deux existants et la restauration de l’hôtel de Villeroy. Elle devrait débuter en 2023, selon la Région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire du musée des Tissus depuis 2019. Dans la continuité des rénovations engagées, des études sont menées afin de restaurer les intérieurs de l’hôtel, dans lesquels le projet, porté par l’architecte français Rudy Ricciotti, s’insérera dans le respect des décors existants. Celui-ci prévoit la création d’un auditorium, d’une librairie et d’un lieu d’exposition de 2 000 m2.

Le coût de la rénovation de l’hôtel Lacroix-Laval est estimé à 4 M€, sur un budget global de 50 à 60 M€ financé par la Région.