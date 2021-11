Lyon : la Ville s’engage dans la restauration des églises

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Valider Valider

À Lyon, plusieurs églises font l’objet de projets de restauration portés par la Ville.

La 4e Convention Patrimoine signée par la Ville de Lyon (Rhône) et l’État prévoit des travaux dans plusieurs églises de la métropole. À l’église Saint-Bruno-les-Chartreux, ils consisteront à poursuivre la restauration des couvertures, des façades du chœur, du chevet et des cinq chapelles latérales. La mise en accessibilité et la rénovation de la clôture d’entrée sont aussi prévues dans le cadre de ce projet. Les travaux, chiffrés à environ 2,3 M€, s’étaleront jusqu’au deuxième trimestre 2023.



La façade principale de l’église Saint-Bonaventure sera, quant à elle, restaurée par la ville qui mobilisera, en ce sens, un budget de 600 k€ pour réaliser les travaux jusqu’à fin 2022. L’église Saint-Irénée accueillera également un chantier similaire. Étant l’un des plus anciens sanctuaires chrétiens lyonnais, le site est un monument majeur de l’ensemble religieux de Fourvière. À ce titre, la collectivité lancera un important programme de travaux touchant la façade principale de l’édifice, les vitraux de l’église haute, les médaillons peints de la nef principale, la crypte et le mur de clôture. Le coût de ces opérations s’élève à 1,3 M€.



Enfin, la municipalité de Lyon procédera à la restauration intérieure de l’église Saint-Nizier. Les travaux seront lancés au troisième trimestre 2022 et concerneront la mosaïque de la crypte, les bas-côtés de l’église et les dix chapelles. Un budget de 3,3 M€ sera consacré à ce projet.