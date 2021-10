Lyon : la construction de la salle Arena a été validée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La métropole de Lyon a donné son feu vert à la construction de la salle Arena. Cette dernière ouvrira ses portes en 2023.

Le lundi 27 septembre, le conseil de la métropole de Lyon (Rhône) a voté en faveur de la mise en conformité du plan local d’urbanisme permettant la poursuite du projet privé de la salle Arena. Ce dernier est porté par l’Olympique lyonnais et devrait se concrétiser dès la fin de l’année 2023. En effet, l’ancienne friche industrielle de Décines, à proximité du Groupama Stadium, va être reconvertie en un lieu multifonctionnel.

L’objectif de ce projet est de donner à la métropole de Lyon la possibilité d’accueillir de nouveau de grands rendez-vous culturels ou sportifs, y compris les matchs de l’équipe de basket de l’Asvel en Euroligue.

Ce futur complexe Arena, d’une capacité allant jusqu’à 16 000 personnes, pourra recevoir entre 80 et 120 événements par an. Par ailleurs, son toit sera composé d’une surface végétalisée et de panneaux photovoltaïques.

Le coût des travaux s’élève à 100 M€. Il sera entièrement financé par OL Groupe.