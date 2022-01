Lyon : Covivio a inauguré l’immeuble Silex2

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet immobilier Silex2 de Covivio à Lyon-Part-Dieu vient d’être inauguré.

L’entreprise de gestion immobilière Covivio vient d’inaugurer un immeuble de bureaux à Lyon (Rhône). Il s’agit du Silex2, un bâtiment de 23 étages situé au cœur du quartier de la Part-Dieu. En plus des locaux destinés aux entreprises, il abrite un restaurant, une cafétéria et une brasserie avec service à table au 21e étage. À cela s’ajoutent une conciergerie multiservice, un espace bien-être et un auditorium de 150 sièges. Des terrasses végétalisées agrémentent également le bâtiment.

Un budget de 166 M€ a été mobilisé par Covivio en collaboration avec les assurances du Crédit Mutuel. Selon l’opérateur immobilier, cet édifice fait partie d’un ensemble immobilier de 30 000 m2, construit à la place d’anciens locaux occupés par EDF. Aujourd’hui, le nouveau bâtiment est occupé par les assurances AXA, la division France de Microsoft, le groupe d’aéronautique belge Solvay, le spécialiste de la formation continue Orsys et Archimed, un éditeur de logiciels. Rappelons que le Silex1 avait été livré en 2017.