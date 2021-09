Lyon : 31 M€ pour la rénovation de l’immeuble Bellacorte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Rhône Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

L’immeuble Bellacorte fait l’objet d’un vaste projet de rénovation. 31 M€ seront investis dans les travaux.

Au terme d’une consultation lancée par les Hospices Civils de Lyon (HCL), Mediprom et Promoval ont acquis sous bail emphytéotique l’immeuble Bellacorte, situé 17 place Bellecour, à Lyon (Rhône). En partenariat avec la Financière Immobilière Deruelle, ces deux promoteurs vont effectuer des travaux de rénovation dans cet immeuble, construit au XIXe siècle. Ce chantier, chiffré à 31 M€, devrait être lancé au début de l’année 2022. L’opération de rénovation sera menée par l’agence d’architecture Dumetier Design.

En 2023, date prévue pour la livraison, l’immeuble Bellacorte offrira plus de 2 000 m² de bureaux. Il disposera aussi d’appartements de type 3, de type 5 et de type 2. Le bâtiment abritera également des commerces, notamment au rez-de-chaussée. Afin d’obtenir la certification Breeam Very Good, relative à l’évaluation environnementale des bâtiments, des panneaux photovoltaïques seront installés pour couvrir la consommation énergétique des parties communes.

L’objectif des acteurs de cette réhabilitation est de séduire des entreprises souhaitant bénéficier de cet emplacement pour installer leur siège social.