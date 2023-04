Lutte contre les « passoires énergétiques »

Depuis quelques années, les logements les moins performants du point de vue énergétique et des émissions de gaz à effets de serre, nommés passoires énergétiques ou logements énergivores, font l'objet de mesures visant à inciter, voire à contraindre, leurs propriétaires à améliorer leur niveau de performance. Cet article présente le détail de ces dispositions, devenues au fil des années de plus en plus contraignantes et qui concerneront dans un avenir proche des logements de plus en plus nombreux.