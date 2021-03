Lutte contre l’artificialisation : l’Unam plaide pour une approche pragmatique

Alors que les députés examinent cette semaine en commission les dispositions du projet de loi Climat et Résilience visant à freiner drastiquement l’artificialisation des sols, l’Union nationale des aménageurs dénonce les modalités de mise en œuvre du texte qui, s’il est adopté en l’état, aboutira « à construire moins, plus cher et plus petit dans des endroits où les Français ne veulent pas habiter ».