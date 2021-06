Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Location de matériel BTP Supprimer Matériel de chantier Supprimer Europe Supprimer Loxam Supprimer Valider Valider

Le spécialiste français de la location de matériels et d’outillages pour le bâtiment vient d’acquérir JM Trykluft, un loueur danois, fort de 9 agences.

Le groupe Loxam poursuit sa stratégie de conquête en Europe. Le spécialiste français de la location de matériels et d’outillage pour le bâtiment annonce l’acquisition de JM Trykluft A/S, un loueur généraliste de matériel danois. L’enseigne dispose d’un réseau de neuf agences réparties dans la région du Jutland. En 2020, JM Trykluft a généré un chiffre d’affaires de plus de 18 M€ et emploie environ 70 personnes.

Grâce à cette acquisition, Loxam renforce sa présence au Danemark, où le groupe est présent depuis 2007, et particulièrement dans l’Ouest du pays. Loxam complète ainsi son réseau de 21 agences généralistes et 6 agences spécialistes.