Le 11 janvier dernier, l'enseigne de location a ouvert une nouvelle agence au format City à Aubervilliers - Porte de la Villette, en Seine-Saint-Denis. C’est la seizième à Paris et sa proche couronne.

Après l’ouverture en 2012 de sa première agence intra-muros, Loxam poursuit son développement en Ile-de-France. L’acteur N°1 de la location de matériel et outillage vient d’inaugurer une nouvelle agence au format City, à Aubervilliers - Porte de la Villette, en Seine-Saint-Denis. C’est la seizième à Paris et sa proche couronne après celle de République, Porte d’Asnières, Porte de Brancion, Boulogne, Nation, Porte de Pantin, Montparnasse, Porte Dorée, Place de Clichy, Porte de Saint-Cloud, Grenelle, Porte d’Orléans, Porte des Lilas, Porte de Clignancourt, Boulevard Auriol.

1000 m² de surface

Cette nouvelle agence présente plusieurs particularités. Premièrement, elle est implantée au cœur d’une zone qui réunit de nombreuses enseignes de négoce dont Au Forum du bâtiment, KDI, La Plateforme du bâtiment, Sikkens, Tollens, Lapeyre, Prolians, Auber Carrelage, Flash Electrique… Deuxièmement, elle plus grande que les autres. Sur 1000 m² (atelier + magasin), elle propose choix de matériel et outillage à la location « pour tous types de chantiers et de travaux de construction, de rénovation et de réhabilitation » : ponceuse plafond et parquet, outils électroportatifs, marteau perforateur, shampouineuse, carotteuse, échafaudage, camion nacelle et camion benne, véhicule utilitaire électrique à Paris…