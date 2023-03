Loxam : +10 % en 2022

Loxam vient de publier son bilan pour l’année 2022 et tout va pour le mieux. L’enseigne de location de matériel pour le bâtiment et l’industrie a réalisé un chiffre d’affaires record de 2,4 Md€, en hausse de 10 %. C’est la deuxième année consécutive que le premier loueur européen enregistré une croissance à deux chiffres, stimulée sur cet exercice par la hausse de la demande et d’une activité dynamique dans le secteur de la construction.

Dans le détail, la France qui pèse 41 % du chiffre d’affaires total du groupe, a progressé de 6%, où croissance externe (Sofranel-SCL, dans les Hauts-de-France), politique RSE, gamme Loxgreen (machines à faibles émissions de CO2, NDLR) ont été des moteurs pour l’activité. Pour rappel, Loxam compte en France 489 agences et 700 corners.