Louveciennes : le site de Villevert va bénéficier d’une rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Rénovation urbaine Supprimer Valider Valider

Le site de Villevert, à Louveciennes, va avoir une seconde vie grâce à une opération d’aménagement.

Le groupe VIAE, spécialisé dans l’aménagement urbain en France, et le groupe Horizon, spécialisé dans le financement, la conception, la réalisation et la commercialisation de projets immobiliers, viennent de se porter acquéreurs du site de Villevert, à Louveciennes (Yvelines). La signature de la promesse de vente s’est faite le 28 avril dernier. L’objectif des deux groupes est de requalifier les friches industrielles de l’ancien site Bull, qui se situe à une quinzaine de minutes en voiture des portes de Paris. Le site de Villevert profite d’un emplacement stratégique entre deux polarités majeures, à savoir Saint-Germain-en-Laye et Versailles.

Le projet consiste à transformer le site de Villevert en un lieu présentant une excellente qualité environnementale et une ambition culturelle pour la vie du quartier. Cette rénovation sera accompagnée par le cabinet Atelier 2/3/4 et d’Urbanité, une entreprise de montage et de développement urbain appartenant au groupe Urbense.