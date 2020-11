Louis Nègre, réélu à la présidence du Gart

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Métropole Nice Côte d'Azur Supprimer Gart Supprimer Transports Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-Mer a été réélu à la présidence du groupement des autorités responsables de transport (Gart).

Élu pour la première fois à la tête du Gart en 2014, Louis Nègre avait pris la succession de Roland Ries, maire de Strasbourg. Le maire de Cagnes-sur-Mer, également président délégué de la métropole Nice Côte d’Azur, a été réélu ce 4 novembre à la présidence du groupement.

En raison des mesures de confinement, l'association a tenu son assemblée générale en visioconférence et le vote s’est déroulé par correspondance.

Le nouveau conseil d’administration a également été nommé, il se compose de 48 administrateurs, dont 27 nouveaux élus : 3 représentants des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de moins de 100.000 habitants ; 23 représentants des AOM comptant entre 100.000 et 300.000 habitants ; 10 représentants des AOM de plus de 300.000 habitants ; 2 représentants des départements et 10 représentants des régions.

Chaque représentant est élu pour un mandat de trois ans. Les nouveaux administrateurs se réuniront lors du premier conseil d’administration de la mandature, le 25 novembre prochain. Ils désigneront à cette occasion le premier vice-président, le deuxième vice-président ainsi que le trésorier et le trésorier adjoint de l'association.

A l’issue de l’élection, Louis Nègre a déclaré : " L’avenir de notre pays passe nécessairement par le développement de nos réseaux de transport. Avec l’ensemble des élus du conseil d’administration et des adhérents du Gart, nous poursuivrons nos actions dans ce sens".