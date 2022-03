Louineau lance une version standard du précadre Precwood 1400

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Menuiseries Supprimer Construction bois Supprimer Ossature bois Supprimer Façade Supprimer Bardage Supprimer LOUINEAU Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fort du succès du PrecWood 1400 lancé fin 2020, le fabricant spécialisé dans les systèmes de fixation et d’habillages de menuiseries extérieures en propose désormais une version standard. Objectif : démocratiser cette solution unique sur le marché de la construction en ossature bois.

Le précadre en acier galvanisé sur-mesure PrecWood 1400 de Louineau est certifié CTB Composants et Systèmes Bois par le FCBA. Le nouveau PrecWood 1400 Standard offre des performances identiques. Il se distingue également par une conception monobloc et des soudures continues dans les angles, qui maximisent l’étanchéité en façade. Testé à la pluie battante sur un banc d’essai AEV, il a validé une résistance à 1400 Pa, garantissant la continuité du plan d’étanchéité entre le pare-pluie et la menuiserie même sur les Immeubles de grande hauteur (IGH) jusqu’à 60 m. Cette nouvelle version garantit autonomie de chiffrage, gain de temps sur chantier et optimisation des coûts.

Autonomie dans le chiffrage

Les professionnels peuvent désormais effectuer leur chiffrage directement en ligne sur un site dédié, mesdevis.louineau.com (qui sera lancé en avril lors du Forum international Bois Construction). Une fois le modèle choisi, il suffit de spécifier les paramètres prédéfinis dans le configurateur : épaisseur de tôle de 1 ou 1,5 mm ; avec ou sans recouvrement ; retour de fixation du pare-pluie de 65 ou 75 mm ; profondeur de bardage de 50 à 200 mm ; choix de la couleur thermolaquée RAL… Si le client souhaite une autre forme ou des options complémentaires (volets-roulants, brise-soleil…), PrecWood 1400 passera en sur-mesure, avec un chiffrage par le bureau d’études Louineau.

Gain de temps et coûts optimisés

PrecWood 1400 Standard est préfabriqué et livré prêt à poser. Alternative performante à un habillage de fenêtre à assembler et siliconer sur chantier, il se met en œuvre rapidement, en 30 minutes environ. Il est également économique, son prix étant quasi-identique à celui d’une solution non certifiée à préparer sur chantier : compter environ 270 € HT hors coût de transport pour un tableau de 1 m de largeur et 2 m de hauteur.

PrecWood 1400 Standard peut être mis en œuvre sur tous les bâtiments en structure bois quel que soit la finition de façade : enduit, cassette zinc, bardage bois, brique…