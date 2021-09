Loto du Patrimoine : une enveloppe de 80 k€ pour la rénovation de la tour Henri IV du château de Montagu à Marcoussis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

Les travaux de rénovation de la tour Henri IV du château de Montagu vont bientôt démarrer. Une somme de 80 k€ venant du Loto du Patrimoine sera allouée à ce projet.

La tour Henri IV du château de Montagu à Marcoussis (Essonne) fait partie des cent monuments en péril sélectionnés dans le cadre de la quatrième édition du Loto du Patrimoine. Cette tour de trois étages et de 17 m de haut est la seule des quatre du château qui est encore debout. Le démontage du château, au XIXe siècle, a fragilisé cet édifice. Afin de le préserver, une somme de 80 k€, issue du Loto du Patrimoine, sera versée à ce projet de rénovation.

Les travaux commenceront au début de l’année 2022, et devraient être achevés en septembre de la même année. Ils consisteront, entre autres, à consolider les maçonneries, à compléter les arrachements des courtines et à reconstruire les baies de ce monument. À terme, la tour sera équipée de nouvelles portes, de toiture en plomb, etc. Afin de valoriser l’utilisation de cette infrastructure, dont les étages ne sont pas encore accessibles au public, un escalier extérieur sera également construit.