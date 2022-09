Loto du patrimoine : l’église Saint-Nicolas-de-Myre dans les Bouches-du-Rhône sélectionnée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouches-du-Rhône Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Dans les Bouches-du-Rhône, l’église marseillaise Saint-Nicolas-de-Myre poursuit sa rénovation grâce au loto du patrimoine.

Une centaine de sites historiques en péril ont été sélectionnés fin août 2022 pour la cinquième édition du loto du patrimoine. C’est le cas de l’église Saint-Nicolas-de-Myre implantée à Marseille (Bouches-du-Rhône). Elle va, en ce sens, bénéficier d’une subvention qui lui permettra de poursuivre sa réhabilitation entamée il y a déjà quelques années. Précisons que ce monument inauguré en 1822 présente des problèmes d’infiltrations d’eau, notamment sur l’intrados des voûtes. Cela a contribué à la détérioration des peintures murales. À cela s’ajoutent d’importants désordres au niveau des soubassements et des murs, causés par des travaux d’électricité et de maçonnerie antérieurs.

Le chantier permettra ainsi de remettre en état le site, de le sécuriser et de renforcer son attractivité. En septembre 2022, les travaux se concentreront sur la réfection du chœur, sur la consolidation des voûtes en plâtre et sur le renouvellement des peintures murales et de l’éclairage. Le montant assigné à la requalification de cette église sera annoncé en fin d’année.