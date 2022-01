Loto du patrimoine : 71 000 € sont attribués à la réhabilitation du « boat house » du club d’aviron Marne et Joinville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Val-de-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation du « boat house » du club d’aviron Marne et Joinville s’achèvera d’ici à fin février prochain.

En août dernier, le « boat house » du club d’aviron de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) a rejoint la liste des monuments inscrits au loto du patrimoine pour l’édition 2021. Le 20 décembre dernier, l’édifice a reçu une enveloppe de 71 000 € dédiée à sa rénovation et à sa valorisation. Notons que le site se dote de deux bâtiments datant de 1885 et de 1932. Avant d’être utilisé par le club d’aviron Marne et Joinville, le lieu était jadis une auberge et un lieu de fête.

Une bonne partie des travaux est déjà réalisée. Selon les mots de Christian Imbert, le président du club, la réhabilitation du bâtiment de 1932 a déjà pris fin. Il ne reste qu’à terminer la rénovation des façades du bâtiment de 1885. Rappelons que la réfection de ses deux édifices porte sur la rénovation des menuiseries, des façades, des toitures et des gouttières. Le but est de permettre de meilleures conditions d’utilisation du site. Les travaux prendront fin en février.