Lotissements innovants 6/6 : le modèle du Gâtinais

Le lotissement Le Village réunit toutes les qualités d’une greffe urbaine bien pensée, entre le tissu urbain ancien de Chamarande (1147 habitants, Essonne) et la ligne du RER C : les conceptrices n’ont oublié ni les mobilités douces, ni les jardins partagés, et les 30 logements conjuguent la mixité sociale, générationnelle et formelle. Ces qualités justifient une place de finaliste au palmarès annuel de l’association L’Art urbain dans les territoires, dont la proclamation devrait intervenir le 17 mai prochain sur le thème de « la régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages ».