Lotissements innovants 1/6 : des départements désenchantés

« Avec les nouveaux permis d’aménager, nous espérions franchir une marche pour aller plus loin. Finalement, c’est juste un palier inabouti ». L’opinion de Sylvaine Glaizol, directrice adjointe du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Hérault, reflète un désenchantement largement partagé dans le réseau national des organismes départementaux au service des collectivités et des particuliers.