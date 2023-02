Lorillard recrute pour le tertaire neuf

Particulièrement connu pour son expertise en matière de rénovation collective, le Groupe Lorillard développe également une activité en chantiers tertiaires neufs. D’anecdotique il y a quelques années, elle a connu une importante croissance faisant désormais de Lorillard un expert en la matière dans un large domaine. De la pose de menuiseries à la conception de mur rideau, en passant par la protection solaire, le désenfumage et la ventilation, les chantiers neufs d’exception se succèdent.

Après avoir modernisé et réorganisé ses sites industriels pour répondre à cette évolution croissante, Lorillard lance une campagne de recrutement de professionnels dans les métiers techniques : opérateurs de production et conducteurs de machines, dessinateurs, chefs de chantier, poseurs et conducteurs de travaux ainsi qu’un conducteur de travaux façades. Ces postes qui sont à pourvoir immédiatement. Les descriptions de postes sont disponibles en ligne sur le site du groupe, parmi bien d’autres : https://www.lorillard.fr/recrutement/nos-offres-d'emploi