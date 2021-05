Lorillard investit 2,5 M€ pour Bourneuf

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Investissement Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Bois Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe Lorillard vient d’investir 2,5 M€ dans son usine de menuiseries bois, Bourneuf, à Parigné-L’Évêque (72). Un nouvel agrandissement de près de 1000 m² permet d’intégrer entre un nouveau centre d’usinage de l’usine.

Thierry Luce, président du groupe Lorillard, croit fort en l’avenir de la menuiserie bois et le plan d’investissement industriel dévoilé en 2020 s’éleve à 5,2 millions d’euros pour l’ensemble de l’activité sur ce matériau, avec pour objectif d’augmenter la capacité de production bois du groupe de plus de 25 % d’ici 2022. Près de la moitié de ce budget est consacré à l’agrandissement et à l’équipement de l’usine Bourgneuf. En service depuis janvier 2021, la nouvelle ligne de production accueille quatre machines neuves dont une tronçonneuse, une déligneuse, une corroyeuse et un centre d’usinage nouvelle génération.



Accroître la capacité de production

L’intérêt majeur de cette nouvelle chaîne de production est surtout son concept de commande modulaire qui va permettre à Bourneuf d’accroître sa productivité. L’activité de l’usine, qui conçoit des menuiseries “singulières”, aux dimensions exceptionnelles, avec des profilés quasiment personnalisables, exige de pouvoir concevoir des pièces individuelles en toute flexibilité. Piloté en réseau, le nouveau centre d’usinage Conturex répond parfaitement à cette nécessité et prend en charge l’intégralité de l’usinage. Il reçoit les instructions et configurations du service Ordonnancement & Méthodes qui implémente et génère les fichiers de production selon les plans validés par le Bureau d’études. Cette machine, développée par la société Weinig , permet un usinage complet des composants d’une menuiserie en un seul passage. Avantage supplémentaire, la chaine est capable de fonctionner en autonomie totale dès lors que le magasin est “pluggé”. En effet, les équipements périphériques destinés à la fabrication de la menuiserie sont également inclus dans le processus d’automatisation.

Le nouveau centre d’usinage Conturex permet de concevoir des pièces individuelles en toute flexibilité - © Groupe Lorillard Close Lightbox



Cette automatisation va permettre à Bourneuf d’augmenter sa capacité de production à l’entreprise, qui « doit répondre à un carnet de commande supérieur à 21 millions d’euros en 2021, alors que l’entreprise réalise d’ordinaire un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros », précise Pascal Joubert, directeur général. La production de mise en peinture doit permettre d’accroître son rendement. Une cabine de peinture et un pistolet double tête seront aménagés dans les prochaines semaines.



Une spécialité : les menuiseries complexes

Intégrée depuis 2016 au groupe Lorillard, Les Menuiseries Bourneuf prospère sur son marché de niche : les menuiseries complexes. « Notre spécificité c’est de réaliser des choses qui n’existent pas. C’est-à-dire que l’on conçoit des produits selon des besoins, souvent très compliqués, qui demandent beaucoup d’heures en bureau d’études avec une technicité et une conception peu communes », poursuit Pascal Joubert. Experte d’une menuiserie bois atypique et prestigieuse, l’entreprise en a fait ses lettres de noblesses. Sa capacité à répondre à des projets dont les besoins sont particuliers, tant dans la conception que dans l’esthétique, la place en partenaire de choix. Le bureau d’études a accueilli deux nouveaux salariés et compte désormais cinq personnes pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.

Et en outre, en dehors des palaces et autres lieux haussmanniens prestigieux, Bourneuf répond maintenant de plus en plus souvent à des projets en construction neuve pour des écoles comme l’ENSAM à Angers, Mellinet à Nantes ou encore le lycée Corneille à Rouen. « Nos chantiers sont majoritairement en rénovation mais depuis quelques temps les demandes pour des bâtiments neufs sont de plus en plus fréquentes avec des projets intégrants des ensembles adossés à des épines en bois très hautes, des côtes dimensionnelles très importantes qui sortent des standards », précise Pascal Joubert.



Une nouvelle certification

Ce savoir-faire hors du commun s’applique aussi sur le plan technique et sécurité. Bourneuf développe en effet des menuiseries de très haute technicité. Dans cette continuité, l’entreprise a obtenu début 2021 la certification CR3 anti-effraction pour ses fenêtres, en vertu des normes EN1627 à EN1630.

Ces normes classifient les menuiseries selon un critère unique : le retard à l’effraction. Celui-ci est mesuré selon le temps de résistance et le type de matériel autorisé. La force physique avec l’aide d’outils tels qu’un pied de biche s’applique à une menuiserie CR3, capable de garantir un temps de résistance à l’effraction de 5 minutes.

Cette nouvelle certification s’ajoute à l’homologation pare-balle FB6 NS ainsi qu’aux classifications coupe-feu 1h et pare-flamme ½ heure et vient renforcer la forte valeur ajoutée premium des huisseries Bourneuf.



2021, l’année du bois chez Lorillard

L’année 2021 s’annonce donc exceptionnelle pour Bourneuf. D’autant que l’entreprise a ouvert deux nouvelles agences - à Nantes (44) et Bordeaux (33) – en plus de celles de Paris et Lyon – et va également embaucher trois menuisiers, dont un compagnon en formation depuis 1 mois, afin de faire face à cette croissance annoncée.





La machine, développée par la société Weinig, permet un usinage complet des composants d’une menuiserie en un seul passage. - © Groupe Lorillard Close Lightbox

Une ferveur pour le bois reviendrait-elle en force ? Pascal Joubert mise plutôt sur « l’activité actuelle du marché du bâtiment qui bénéficie du plan de relance, des aides de l’Etat pour le tertiaire, les écoles, etc. Il est indéniable que le bois est un matériau biosourcé qui a cette prévalence par rapport au PVC ; mais il ne faut pas oublier qu’une gestion PEFC est une exigence pour un mode de consommation maîtrisé du bois ».Le groupe Lorillard va poursuivre ses investissements sur ses différents sites de production afin qu’ils bénéficient d’outils toujours plus performants et précis, et permettant davantage de personnalisation.Pascal Joubert qui pilote l’intégration de la Menuiserie Meslin au sein du groupe, confirme qu’elle dispose également d’un fort carnet de commande et nécessite d’embaucher et d’investir dans un nouveau centre d’usinage d’ici la fin mai. Une cabine de finition sera également installée en 2022. Avec l’acquisition de la Menuiserie Meslin, la représentativité de l’activité bois au sein du groupe Lorillard se chiffre à 45 M€ (fourniture et pose et fourniture seule), soit un quart du chiffre d’affaires du groupe