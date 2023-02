Lorillard Bâtiment met le cap à l’Ouest

Lorillard Bâtiment ouvre une nouvelle agence à l’Ouest, près de Rennes. L’entité n’étant pas présente en Bretagne jusqu'à présente, alors que le groupe couvre pratiquement l’ensemble du territoire, il était ndevenu indispensable de pallier ce manque. Sur une zone géographique allant de Caen à Royan, en passant par Nantes, Angers et Rennes, cette 7e agence permet à la marque de se développer sur la Bretagne et les Pays-de-la-Loire.

Laurent Robert, nouveau chef d’agence

Laurent Robert, auparavant conducteur de travaux au sein de l’agence Ile-de-France/Centre Val-de-Loire, est désormais le chef d’agence de Lorillard Bâtiment Ouest. Ses missions relèvent, entre autres, du développement de la partie commerciale menuiserie sur la région Bretagne et du contrôle du bon déroulement des chantiers.

Dans l’immédiat, l’agence devrait s’installer d’ici la fin du premier trimestre dans un nouveau bâtiment de 150 m², accolé aux entrepôts de la Menuiserie Poupin – rachetée par le groupe Lorillard début 2022 - à Saint-Jacques-de-la-Lande (35).

Ce nouveau site accueillera les bureaux de l’agence et le dépôt. A plus long terme, les objectifs fixés en 2022 prévoient un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros et ceux de 2023, 4 millions d’euros, dont 2 millions sont d’ores et déjà en commande.

200 salariés sur toute la France

Dédiée aux chantiers importants allant de l’habitat social aux réalisations prestigieuses, en passant par les bâtiments tertiaires (de 300 000 à 5 millions d’euros), Lorillard Bâtiment est désormais structurée autour de 7 agences régionales implantées sur l’ensemble de l’Hexagone : Centre Val-de-Loire / Ile-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Bretagne Pays de la Loire. Aujourd’hui l’entité Lorillard Bâtiment emploie près de 200 salariés qui ont réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 79 millions d’euros. Avec cette 7e agence, la marque ambitionne un chiffre d’affaires de près de 83 millions d’euros pour 2023.