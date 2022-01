Lorillard acquiert Poupin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Afin d’ancrer sa position dans l’ouest de la France, notamment en Mayenne, dans la Sarthe et en Bretagne, le Groupe Lorillard vient d’acquérir l’entreprise Poupin située à Loiron-Ruillé (53), et compte ainsi un 8e site de production à son actif.

L’entreprise Poupin abrite, sur son site de Loiron-Ruillé dans la Mayenne, un site de production de menuiseries bois, PVC et aluminium et un showroom de 250 m2, auxquels s’ajoutent 5 agences commerciales ciblant les clients particuliers. Elle a su au fil des ans évoluer et investir afin de diversifier sa clientèle d’architectes, de maîtres d’œuvre et d'acteurs dans la rénovation. L’entreprise fabrique des gammes et collections de produits inédits, désignées par Laura Poupin, sa directrice générale. Forte d’une activité saine et croissante, Poupin a décidé de s’adosser à un groupe afin d’étendre son savoir-faire sur l’ensemble du territoire, développer sa production et faire croître la commercialisation de nouvelles gammes.

« Depuis 3 ans, mon père me transmet en douceur la direction de l’entreprise, précise Laura Poupin. Nous avons longuement réfléchi à l’avenir de l’entreprise. Compte tenu de notre taille, de nos ambitions, de nos innovations, il nous fallait rejoindre un grand groupe. Mais il nous fallait en priorité rejoindre un groupe partageant nos valeurs et notre sens du client. Il est apparu que nous avions beaucoup de synergies sur ces points avec le Groupe Lorillard ».

Une évolution dans les objectifs du Groupe

Le Groupe Lorillard, expert de la menuiserie industrielle sur-mesure, voit dans cette acquisition l’opportunité de prendre de nouvelles parts de marché sur le secteur de la réhabilitation auprès des particuliers, ainsi que sur le marché de la construction neuve de maisons individuelles. Il vise également un élargissement de son maillage territorial dans l’ouest de la France, notamment en Mayenne, dans la Sarthe et en Bretagne.

« L’acquisition de la société Poupin nous offre une clientèle nouvelle sur un secteur géographique où nous ne sommes pas présents, précise Thierry Luce, le président du Groupe. L’agence de Rennes, par exemple, nous donne la possibilité d’implanter l’entité Lorillard Travaux auprès des bailleurs sociaux et des investisseurs locaux. Cette nouvelle implantation géographique nous permet également de bénéficier d’un point d’ancrage pour approvisionner des clients B to B et amoindrir les coûts de transport. » Conjointement, le Groupe Lorillard apporte à Poupin son expérience industrielle, ses fonctions supports et sa stratégie commerciale. Et cette acquisition ne s'avère qu’une première étape. Le Groupe projette le développement de deux nouveaux points de vente en 2022 et 2023 dans un périmètre sud de 50 à 70 km du siège, afin de porter le chiffre d’affaires de Poupin à 20 millions d’euros d’ici 3 ans. Et pour répondre à cette croissance, Laura Poupin prévoit une campagne de recrutement pour intégrer 5 poseurs et 3 menuisiers pour les unités de production bois, aluminium et PVC.

Dans son objectif d’acquérir une taille se situant entre 200 et 250 M€ de chiffre d’affaires, annoncé début 2021, le Groupe Lorillard atteint désormais, avec cette acquisition, une hauteur de 230 M€.