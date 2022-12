Lorenove souffle ses 40 bougies

Fort de 60 points de vente en activité, Lorenove soufflera en 2023 40 bougies. Une longévité qui doit notamment sa prospérité « à l’accompagnement des concessionnaires et aux outils et services qui leur sont proposés », expliquent ses responsables, qui soulignent que « l’activité du marché, qui a connu une croissance de près de 20% en 2021, ne se tarit pas en 2022 et offre l’opportunité à de jeunes entrepreneurs de lancer leur entreprise ou bien de reprendre les parcours actifs de leurs patrons ».

Kevin Gueudin (concessions d’Etampes et Sainte-Geneviève-des-Bois) a repris la suite de son patron et s’appuie sur une double notoriété. « La notoriété nationale de l’enseigne Lorenove nous amène des contacts et dont la majorité sont issus du site Internet. En local, le bouche à oreille fonctionne également très bien, nos clients sont un peu nos ambassadeurs. »

Concessionnaires à Dreux (27), Geoffrey et Caroline Ketterer ont migré vers le Sud et créé en février 2022 la nouvelle concession au centre-ville de Cannes (06). Ils y découvrent un marché différent, avec notamment beaucoup de résidences secondaire, et des attentes autres. « Les projets de rénovation sont en grande partie axés sur les extérieurs (piscine, terrasse, etc.). Le climat étant différent, les ménages sont moins portés sur la facture énergétique de leur habitat » témoigne Caroline Ketterer.

Le réseau Lorenove donne une exclusivité territoriale à chaque contrat de concession. Les concessionnaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé, de l’élaboration de leur projet à l’exploitation de leur point de vente au quotidien.