Lorenove recrute en Ile-de-France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer Recrutement BTP Supprimer Lorillard Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour répondre à une forte hausse de son activité en Ile-de-France mais aussi à une volonté de développement de sa marque, le réseau Lorenove (groupe Lorillard) lance une vaste campagne de recrutement.

Dans le réseau Lorenove, tous les voyants sont au vert. Malgré la pandémie et surtout le premier confinement du printemps 2020, le réseau n’a pas perdu un seul membre, son chiffre d’affaires a été maintenu, et « la performance globale du réseau est bien meilleure que celle du marché » affirment ses responsables. Pour les deux derniers mois de l’année 2020, ils annoncent une progression commerciale du réseau de 55 % de ventes par rapport à novembre-décembre 2019 !



Renforcer les équipes pour répondre à la demande

Ce dynamisme est particulièrement visible en Ile-de-France, où l’activité commerciale explose avec une augmentation de contacts de +121% et une progression du chiffre d’affaires à deux chiffres. Parallèlement, le groupe Lorillard a fait du développement du réseau Lorenove sa priorité pour 2021, que ce soit au niveau de l’ouverture de nouveaux points de vente en Ile-de-France qu’à celui du renforcement des concessions déjà en place.

Si Lorenove recherche des professionnels confirmés, tous les nouveaux collaborateurs bénéficient de formations techniques, commerciales ou managériales. - © Piotr Marcinski - stock.adobe.com Close Lightbox



Ces objectifs ambitieux réclament des moyens humains supplémentaires et conduisent l’enseigne à lancer un large recrutement sur différents profils de postes : responsable d’agence, technico-commercial, poseur ou encore métreur. De nombreuses opportunités sont à saisir au sein des agences intégrées dont Paris Daumesnil, Paris Est, Paris Sud, Paris Ouest, Versailles (78), Antony (92), Herblay (95). Mais les recrutements concernent aussi les concessions, qui cherchent toujours à renforcer leurs équipes. « Pour chacun des postes proposés, Lorenove recherche impérativement des professionnels expérimentés. Cependant tous les nouveaux collaborateurs bénéficient de formations techniques, commerciales ou managériales au sein de l’École des Métiers du Groupe Lorillard », précise la direction du réseau.



Des formations dispensées en interne

Ces formations permettent d’acquérir la maîtrise des produits tout en se familiarisant avec la culture et le savoir-faire de l’entreprise : terminologie de la fenêtre, pose de menuiseries extérieures et de volets, prises de côtes et relevés de chantiers, méthodes de vente... Elles constituent une partie importante du parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs, d’une durée variable selon les postes et les profils.

Quatre nouveaux modules de formations, soit neuf modules au total, sont proposés pour s’adresser à tous les types de profil présents dans le réseau :

- LoreVente niveau expert : formation commerciale spécifique à l’enseigne Lorenove, avec une nouvelle version pour les commerciaux plus chevronnés ;

- Management : destinée aux dirigeants des concessions et leurs salariés ayant une fonction d’encadrement, elle se focalise sur le leadership et la communication managériale ;

- Communication verbale et non verbale : sur la base de tests et d’exercices pratiques, cette formation permet aux profils commerciaux de maîtriser les techniques de communication.

- Gestion des contacts entrant et qualification : ce module, qui s’adresse aux assistants commerciaux, est proposé en distanciel.

En outre, quatre modules de formation e-learning, développés en 2020 et portant sur les gammes Twinéa 2, Khelys, et Evasion, et sur le dispositif d’aide financière MaPrimeRénov, sont également disponibles.