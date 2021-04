Lorenove, deux campagnes pour bouger les consommateurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Réseaux Supprimer Lorillard Supprimer Communication Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le réseau Fenêtre Lorenove, enseigne du groupe Lorillard, enchaine deux campagnes promotionnelles – une sur l’Ile-de-France, l’autre d’ampleur nationale - pour inciter les particuliers à changer leurs fenêtres et offrir plus de lumière naturelle à leur habitat.

L’enseigne du groupe Lorillard, Fenêtres Lorenove, enchaine à partir de début mai deux campagnes promotionnelles. La première, « Les Moving Days », est une opération locale qui aura lieu du 3 au 15 mai 2021. Elle concerne 15 points de vente, agences intégrées et concessions*. Cette campagne surfe sur le retour des beaux jours, et l’envie de faire entrer le soleil, la luminosité et le printemps dans son habitat. Le visuel ensoleillé, support de la campagne promotionnelle, illustre d’ailleurs bien ces idées. Durant les deux semaines d’opération, les 15 points de vente franciliens offriront la pose des fenêtres, volets, portes d’entrée, portails, portes de garage, aux particuliers qui signeront un devis de 4000 euros TTC d’achat ou plus. Cette offre est non cumulable avec d’autres offres en cours. En outre, à l’occasion de cette promotion, les particuliers peuvent également bénéficier de conditions de financement très avantageuses.



Une campagne nationale fin mai

Du 29 mai au 12 juin, l’ensemble du réseau national Lorenove sera cette fois concerné par la campagne « Un été en mouvement ». Elle propose pour tout projet de remplacement de fenêtres, portes fenêtres et coulissants, à partir de 3 menuiseries (hors fenêtre 1 vantail, châssis et soufflet), une reprise de 150 € par fenêtre. Cette offre est réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours et valable pour tout devis signé entre le 29 mai et 12 juin 2021.

Lorenove_Un ete en mouvement Close Lightbox



Cette offre nationale peut être capitalisée avec le dispositif MaPrimeRénov’. Ainsi, que l’on soit propriétaire occupant, propriétaire bailleur (dans la limite de 3 logements en location) ou copropriétaire, on peut bénéficier mutuellement de l’offre Lorenove et du dispositif MaPrimeRénov’. En effet, toutes les fenêtres Lorenove sont éligibles au dispositif si elles sont installées par un artisan qualifié RGE Qualibat. Le montant de la prime peut aller jusqu’à 100 euros par fenêtre. Il est possible de se renseigner via le simulateur en ligne Simul’Aid€s pour le calcul de sa prime. Ce dispositif est également cumulable avec les Certificats d’Économie d’Énergie.



Gagner en luminosité