Lons : réaménagement de la rue de la Mairie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

Les travaux de réaménagement de la rue de la Mairie s’inscrivent dans le cadre de la requalification du centre-bourg de Lons.

En 2018, la Ville de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a entrepris une étude urbaine avec le cabinet Atelier Lavigne sur le devenir de son centre-bourg. Cette étude a permis, notamment, de dessiner un scénario d’aménagement entre les locaux de la police municipale et l’hôtel de ville.

Concrètement, à la suite d’un diagnostic dans ce secteur, les premières pistes d’aménagement ont été identifiées. L’une d’entre elles concerne la requalification des trois grandes places du centre-bourg, dont celle de l’ancienne mairie.

En juillet 2021, les travaux relatifs à ce projet de requalification ont été présentés aux riverains via une réunion d’information. Une première phase de chantier a permis la réfection de la rue de la Mairie cet été. Elle a consisté en la reprise de canalisations d’eau potable et de branchements de gaz. Ces opérations ont été effectuées pour le compte du Syndicat Mixte d’Eau Potable (SMEP) et de Gaz Réseau Distribution France (GRDF).

Les travaux se poursuivront dès cet automne par le réaménagement de la rue. Ils dureront plusieurs semaines. Cette deuxième tranche du chantier n’occasionnera pas de perturbations de circulation. Une déviation sera toutefois mise en place.