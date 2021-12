Lons : des travaux d’amélioration de l’assainissement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Réseau d'assainissement Supprimer Valider Valider

Le chantier s’inscrit dans un programme décennal de travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement.

La Ville de Lons (Pyrénées-Atlantiques) vient d’entamer le chantier prévu par le programme décennal de travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement Vallière et Sorne. Ces travaux sont portés par l’Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA). Ce dernier s’engage également sur la mise en place d’un diagnostic permanent, la réalisation d’un schéma de gestion des eaux pluviales et le renforcement de la cellule de contrôle des branchements.

La première phase du chantier a commencé dans la rue Jules-Bury. Elle concerne environ 100 m de canalisation. La seconde phase porte sur un réseau de plus de 500 m dans la rue Pierre-Hebmann. Elle sera réalisée sur la section comprise entre la rue Jules-Bury et le chemin des 3-Fontaines. Au total, 1,2 km de réseau sera modifié. L’opération sera effectuée sur environ 5 mois pour un montant de plus de 500 k€.

Précisons que le réseau actuel collecte sans distinction les eaux usées des logements et celles de pluie. Les travaux consistent donc à rénover ce réseau dit « unitaire » et à le conserver uniquement pour l’évacuation des eaux pluviales. Un nouveau réseau sera créé en parallèle pour la récupération des eaux usées d’habitation.